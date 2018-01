Une fusillade dans un lycée du Kentucky fait un mort et plusieurs blessés

La fusillade est survenue au lycée de Marshall County, dans la ville de Benton. « Fusillade tragique au lycée de Marshall County… Tireur incarcéré, un décès confirmé, plusieurs autres blessés… Beaucoup de choses encore incertaines », a écrit le gouverneur Matt Bevin sur son compte Twitter, sans préciser si la victime était un élève.

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us… — Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) January 23, 2018

L’ensemble des forces de l’ordre mobilisées

Le bureau du Sheriff et la Police d’Etat du Kentucky n’ont pas immédiatement fait de commentaires.

A 15h11, (Kentucky Time ndlr), la police d’Etat a finalement annoncé que “la zone était sécurisée”.

UPDATE: School Shooting: The scene is secured, the suspect is in custody, and we will be providing updates periodically as information is obtained and confirmed. — KY State Police (@kystatepolice) January 23, 2018

Le FBI de Louisville a annoncé sur twitter qu’ils étaient “sur place pour aider” et qu’il allait travailler main dans la main avec l’ensemble des forces de l’ordre, au niveau fédéral, national et local.

FBI Louisville is aware of a school shooting at Marshall County High School with multiple victims. We are currently working with our federal, state, and local law enforcement partners. — FBI Louisville (@FBILouisville) January 23, 2018

FBI Louisville agents and personnel are on-scene to assist with the Marshall County High School shooting. — FBI Louisville (@FBILouisville) January 23, 2018

Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore d’information concernant les motivations du tireur. Par ailleurs, le nombre de victimes reste à confirmer. En effet, selon la chaîne CNN, sept personnes auraient été transportées à l’hôpital, dont certaines par hélicoptère. Cinq élèves auraient été atteints par balle, avance pour sa part CBS News.