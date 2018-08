Et si on laissait Michael Schumacher tranquille ?

Cela fait désormais cinq ans que Michael Schumacher a eu son terrible accident. S’il a longtemps étéc entre la vie et la mort, on ignore son état de santé actuel.

Une communication verrouillée

Après son accident en 2013, son nom était partout. A la une de tous les médias, dédiés au port ou non. Cet accident de ski qui a eu lieu à Méribel en France a changé sa vie. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Difficile de vraiment le savoir tant ses proches ont verrouillé la communication.

Mais, c’est sans doute pour le mieux. C’est en tout cas l’opinion de Jean Todt. Le Français, actuel président de la FIA et proche du pilote ne veut rien dire non plus. Interrogé par le journal argentin la Nacion, il demande un droit au silence.

Il est entouré de sa famille, de ses proches. Je me sens béni d’avoir un accès fréquent, mais sa santé est un thème privé et je pense qu’il est temps pour nous de laisser Michael vivre sa vie en paix. Je le répète: il est temps que nous laissions Michael vivre sa vie en paix.

Il l’a sans aucun doute bien mérité…