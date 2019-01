Espagne : Le petit Julen tombé dans un puits retrouvé mort

Les secouristes ne seront malheureusement pas parvenus à sauver le petit Julen. Le petit garçon âgé de deux ans, qui était tombé dans un puits, en Espagne, le 13 janvier dernier, a été retrouvé mort dans la nuit de vendredi à samedi. Une terrible nouvelle annoncée sur Twitter par le préfet d’Andalousie Alfonso Gomez de Celis :

Malheureusement à 01h25 du matin, les équipes de sauvetage sont parvenues au niveau du puits où l’on recherchait Julen et ont localisé le corps sans vie du peti

Desgraciadamente A la 1.25 horas de esta madrugada, los equipos de rescate han accedido al punto del pozo donde se buscaba a Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño. Se ha activado la comisión judicial. Mis condolencias y pésame a la familia. DEP — Alfonso R GómezCelis (@gomezdcelis) January 26, 2019

Alfonso Gomez de Celis a également présenté ses condoléances à la famille de l’enfant.

Rappel des faits

Le 13 janvier 2019, Julen échappe à la vigilance de ses parents pour quelques secondes. Selon ses parents, le petit garçon jouait sur un terrain de Totalan, village proche de Malaga, quand il est tombé dans un puits de plus de 71 mètres de profondeur non signalisé. Commence alors une course contre la montre pour le retrouver.

Pour retrouver l’enfant, les autorités avaient décidé de creuser deux tunnels, l’un parallèle au puits et un autre en direction oblique à travers la montagne pour tenter d’atteindre l’endroit où Julen pourrait se trouver. Des mineurs et ingénieurs espagnols avaient alors travaillé sans relâche… Il aura fallu 13 jours pour retrouver le petit Julen.

Un docteur espagnol s’était livré au média El Confidencial sur les chances que Julen soit encore en vie :

Il y a beaucoup d’incertitude car nous ne savons pas exactement à quelle profondeur il est tombé. S’il s’agit de 100 mètres, alors il faut comprendre que cela revient à une chute d’un immeuble de 50 étages.

Le groupe qui a travaillé d’arrache-pied avait enchaîné les chants typiques et les prières.

Les parents du petit Julen avaient déjà perdu en 2017 un enfant âgé de 3 ans, qui souffrait du cœur selon les médias.

Je crois en Dieu, je suis désolé de dire ça mais il a été très injuste avec nous

avait déclaré la grand-mère paternelle de Julen, Maria Carmen, dans une interview à la chaîne de télévision privée Antena 3 la semaine dernière.