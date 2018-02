Enquête en Slovaquie sur le meurtre d’un journaliste d’investigation

Le meurtre de Jan Kuciak, 27 ans, travaillant pour le site d’informations aktuality.sk, était “très probablement lié” à son travail d’investigation, a déclaré aux médias le chef de la police, Tibor Gaspar.

Les corps du journaliste et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres à l’est de Bratislava.

Jan Kuciak a été tué d’une balle dans la poitrine alors que sa compagne a été touchée à la tête, selon M. Gaspar.

La police estime que le double meurtre a été commis entre jeudi et dimanche. Les membres de la famille ont contacté la police, inquiets de ne pas pouvoir contacter le couple.

A souligné le Premier ministre, Robert Fico.

Le président du Parlement européen Antonio Tajani a condamné le meurtre.

a écrit M. Tajani sur son compte Twitter.

The EU cannot accept that a journalist is killed for doing his job. I call on the Slovak authorities to launch a thorough investigation with international support if needed for Jan Kuciak. As with #DaphneCaruanaGalizia, the European Parliament will not rest until justice is done

— EP President Tajani (@EP_President) February 26, 2018