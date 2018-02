Dieppe: un mort et un disparu à l’usine Saipol après une explosion

Selon un porte-parole du groupe Avril (ex-Sofiprotéol) auquel cette usine appartient, “les pompiers nous ont informés qu’une de ces personnes était décédée, l’autre personne reste disparue. Donc, ils sont à sa recherche”.

Le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Vinclair, a déclaré à l’AFP que “deux autres personnes ont été choquées et prises en charge par la cellule psychologique de l’hôpital de Dieppe. L’une a été légèrement blessée”.

a précisé le sous-préfet.

On ne connaît pas encore les causes exactes de l’accident (…) On ne sait pas pourquoi l’explosion a eu lieu