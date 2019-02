Decathlon va commercialiser un hijab de course : La marque assume et se fait incendier !

Decathlon est une célèbre enseigne française qui commercialise des produits liés au sport. Depuis ce week-end, la marque est au cœur d’une polémique qui n’est pas près de s’étouffer. Mais pourquoi la société Decathlon est sur toutes les lèvres ? L’enseigne a mis en vente un hijab pour les adeptes de la marche à pied. Face aux nombreuses critiques, Decathlon a retiré le produit. Cependant, il sera de nouveau disponible à partir de la deuxième quinzaine de mars.

Si, dans un premier temps, la marque avait cédé sous le poids des nombreuses remarques, elle a décidé de faire machine arrière et aller au bout de son idée.

أخيرا 😍 , الحجاب الرياضي ديال Kalenji متوفر 😁http://bit.ly/2GS2DBchttp://bit.ly/2GS2DBc Publiée par Decathlon Maroc sur Mercredi 20 février 2019

Un produit réservé au marché Marocain ?

Nos confrères du Figaro avaient contacté Xavier Rivoire, le responsable de la communication externe de Decathlon International. Ce dernier avait alors rappelé que : « ce produit a été créé localement au Maroc, Decathlon concevant des produits en fonction d’un besoin local ».

Il avait ajouté que la marque ne faisait que se mettre à niveau par rapport à la concurrence.

[C’est] un alignement au Maroc sur ce qui se fait déjà par exemple chez Nike.

Cependant, le site Al-Kanz a publié un article affirmant que la marque avait mis en vente le produit en France avant de le retirer. Lydia Guirous, porte-parole Les Républicains s’en était insurgé sur Twitter.

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) February 24, 2019

Xavier Rivoire a depuis affirmé au HuffPost, que le produit allait finalement bien être commercialisé en France en tant que « couvre-tête ». C’est une décision prise en interne lundi que Decathlon « assume complètement ». Xavier Rivoire parle d’un « engagement sociétal », rappelant que Decathlon reste « une marque apolitique et non religieuse ».

Ainsi, le produit sera disponible en France à partir de la deuxième quinzaine de mars dans les magasins qui souhaiteront recevoir ce « Hijab Kalenji », création d’Angélique Thibault. Decathlon est depuis la cible de vives critiques.

Le produit fait réagir, et on s’en doutait. On peut entendre que tout le monde ne soit pas du même avis à ce sujet. En revanche, depuis ce matin, nous faisons face à une vague d’insultes et de menaces sans précédent. — Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement.

Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U — Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019