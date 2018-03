Un club de Miami accusé de cruauté après avoir fait entrer un cheval sur la piste de danse

L’établissement a fermé après ce show avec un cheval et pourrait être poursuivi pour cruauté contre des animaux.

Peut-on tout faire dans une boîte de nuit ? A priori, non, comme le montre cette vidéo réalisée à Miami où on voit un cheval sur la piste de danse. L’établissement a été fermé.

Le cheval trébuche

Le Mokai Lounge à South Beach ne savait sans doute pas la colère qu’il était sur le point de déclencher. C’est en effet la boîte de nuit elle-même qui a filmé ce qu’elle voyait sans doute comme un grand événement. On y voit un cheval blanc sur lequel se trouve une femme en plein milieu de la piste de danse. Soudain, l’animal semble trébucher et sa cavalière tombe. Les danseurs autour commencent à crier de panique avant d’applaudir quand l’animal est emmené plus loin.

La vidéo de ce cheval a eu de sérieuses conséquences puisque l’établissement a perdu sa licence, une enquête a été lancée pour cruauté animale et mise en danger du public. Selon la police de Miami Beach :

Nous sommes très préoccupés par ces accusations, une enquête est en cours.

L’animal de son côté est en bonne santé. Le propriétaire du club, Roman Jones s’est lui exprimé auprès de nos confrères de CBS4 News.