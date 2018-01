Braquage à la hache au Ritz : Une partie du butin retrouvée

Le Ritz a subi les assauts d’un braquage spectaculaire mercredi 10 janvier, place Vendôme en plein cœur de Paris.

Vers 18h30, cinq hommes encagoulés ont pénétré dans le hall de l’hôtel de la place Vendôme, dans le Ier arrondissement de Paris. Armés de haches, ils ont brisé les vitrines derrière lesquelles des créations de joailliers et de maroquiniers étaient exposées. Ils ont alors raflé des bijoux et des montres hors de prix. Le montant des joyaux dérobés serait d’au moins 4 millions d’euros.

Pour s’enfuir, ils ont emprunté le même chemin qu’à l’aller, les couloirs jusqu’à l’entrée de service. Celle qui donne sur la rue Cambon.

A détaillé à l’AFP un employé de l’hôtel.

