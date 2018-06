Berchiche, le prochain départ du PSG ?

Le PSG est encore sous le coup de la menace du fair-play financier. Le club de la capitale doit vendre pour entre 40 et 60 millions d’euros avant le 30 juin. Un autre nom serait sur le point d’apparaître dans la colonne des départs.

Un prix inconnu

Ce n’est pas forcément le nom qui ressortait le plus ses dernières semaines du côté du PSG à l’heure de parler des départs. Mais, le PSG est forcé de vendre et les jours commencent à défiler. Pour l’heure, seuls Odsonne Edouard (10 millions d’euros) et Javier Pastore (20 millions d’euros) seraient certains d’être vendus. Yuri Berchiche pourrait être le prochain sur la liste. Il prendrait la direction de l’Atheltic Bilbao.

C’est le journal basque Deia qui révèle l’information ce week-end. Le transfert pourrait être bouclé rapidement puisque le président du club est sur le point de revenir de vacances. En revanche, une question demeure, celle du prix. Pas sûr que le joueur acheté 15 millions d’euros l’an passé suffise. A plus forte raison alors que le PSG est forcé de vendre. Bilbao devrait donc tirer le prix de Berchiche vers le bas. Antero Henrique n’a donc pas fini de courir dans les prochains jours.