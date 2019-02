Belgique : Porté disparu à 14 ans, il est retrouvé vivant 20 ans plus tard !

L’histoire parait tout droit sortie d’un roman et pourtant… Le 12 novembre 1999, aux alentours de 17h00, Simon Lembi, alors âgé de 14 ans, disparaît. Il avait été vu pour la dernière fois à Bruxelles en Belgique. Fraichement arrivé d’Angola avec sa famille, il s’était alors tout simplement volatilisé. Comme le rapporte RTBF, il avait demandé à sa mère la permission de se rendre à un centre d’accueil près de leur logement afin de regarder la télévision. Il n’était par la suite jamais revenu.

La police avait alors lancé un avis de recherche, jugeant l’hypothèse de la fugue « peu probable ». En 2015, sa mère avait déclaré à La Dernière Heure que son enfant, timide, « ne parlait quasiment pas français, n’avait pas d’argent, pas de papier et pas de GSM. »

Si le pire a bien évidemment été envisagé, il n’en est rien puisqu’il a été retrouvé !

C’est le parquet de Bruxelles qui a indiqué ce mercredi que Simon Lembi a été retrouvé en vie. Un proche du jeune homme désormais âgé de 34 ans, a alerté les enquêteurs en novembre 2018. Le parquet de Bruxelles a déclaré :

Différents devoirs d’enquête ont été menés, pour vérifier les dires. Comparaison des portraits, de la photo actuelle et de celle de 1999, recoupement des date et lieu de naissance, etc. Ces devoirs ont été concluants, donc il y a eu un interrogatoire de l’intéressé.