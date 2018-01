L’adorable réaction de ce petit garçon qui reçoit un appel de Batman !

Hunter est un petit garçon âgé de 4 ans qui voue un culte au Batman interprété par le comédien Adam West, décédé le 9 juin dernier. Pour lui faire une surprise, son père a demandé de l’aide à un ami comédien. Ce dernier, connu pour ses qualités d’imitateur, a laissé un message personnalisé un peu spécial à Hunter. En découvrant que Batman l’avait appelé, le petit garçon n’a évidemment pas masqué sa joie.

Recevoir un coup de fil du Chevalier Noir ne peut qu’être une expérience incroyable lorsque l’on est âgé de 4 ans. C’est ce qu’a pensé le père d’Hunter, petit garçon totalement fan de la série télévisée portée par Adam West dans les années 60.

Pour faire plaisir à son fils, il n’a pas hésité à joindre Ralph Garman, connu pour son imitation de West. Garman est un comédien que l’on a notamment pu croiser dans certains films de Kevin Smith (Red State, Tusk) et Seth MacFarlane (Ted, Albert à l’Ouest). Il prête par ailleurs sa voix à de nombreux personnages de la série animée Les Griffin.

Dans le message qu’il a laissé au petit garçon, Garman, ou plutôt Batman, explique qu’il l’appelle depuis la Batcave. Batman révèle alors qu’il sait que le petit garçon est très sage, ce qui ne manque pas de le mettre en joie. Le super-héros lui demande ensuite de continuer à écouter ses parents et de bien veiller à manger ses légumes. Hunter acquiesce alors avec fierté. Lorsque Batman raccroche en urgence pour aller combattre l’Homme-mystère avec Robin, le petit garçon reste bouche bée.

Découvrez cet incroyable message vocal dans la vidéo ci-dessus. Partagée sur YouTube par Ralph Garman, la vidéo totalise déjà près de 14 000 vues. Au vu de l’adorable réaction d’Hunter, il y a de fortes chances pour qu’elle devienne virale.

Ces derniers temps, c’est l’acteur Ben Affleck qui a repris le flambeau pour interpréter Batman. L’acteur a fait sa première apparition dans le costume du super-héros dans Batman V Superman : L’aube de la justice, dont vous pouvez revoir la bande-annonce ici. Il a ensuite tourné brièvement dans Suicide Squad, puis dans Justice League, sorti en novembre dernier.

My friend told me his 4 y.o. son is obsessed with the 1960's "Batman" TV series, and asked me if I would be willing to record a message for him using my Adam West impression. This is little Hunter's reaction, that my friend recorded. https://t.co/jk2nSjt6Lp

— Ralph Garman (@RalphGarman) January 18, 2018