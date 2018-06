Baccalauréat 2018 : records, sujets, prognostics

Cette année, le nombre de candidats qui se sont présentés aux épreuves de français et philosophie a atteint un nouveau record. Quelques 750.000 candidats se sont présentés aux épreuves ce lundi. Aussi, c’est la première année où une candidate de 11 ans passe l’examen. C’est la plus jeune candidate de l’histoire du bac. Hormis ces deux records, on peut relever deux circonstances particulières, la grève de la SNCF, et la Coupe du Monde 2018 de football qui viennent chambouler les habitudes des lycéens français.

Sujet bac histoire-géo : sujets probables et conseils utiles

Les élèves de terminale passent l’épreuve d’histoire-géo ce mardi 19/06/2018.

Pour le sujet d’histoire-géo du bac 2018 en série ES / L, des pronostics sont livrés par Studyrama, L’Etudiant, Figaro Etudiant, Digischool et Annabac En consultant ces cinq sites spécialisés, les “sujets les plus probables” qui se dégagent sont, en histoire, les trois thèmes suivants :

– Socialisme et mouvement ouvrier (socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875)

– Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale

– Les États-Unis et le monde depuis les “14 points” du président Wilson (1918)

En géographie, en série ES / L, les trois sujets les plus probables définis par les sites spécialisés sont :

– Processus et acteurs de la mondialisation

– Les espaces maritimes : approches géostratégiques

– Le Sahara : ressources, conflits

En histoire, en série S, un thème est pronostiqué à l’unanimité par les cinq sites cités plus haut :

– Les mémoires : lecture historique – Une étude au choix pour la période de la Seconde Guerre mondiale ou de la Guerre d’Algérie

En géo, en série S, les deux thèmes suivants sont donnés en favoris :

– Les espaces maritimes

– L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance

L’Etudiant, Studyrama et Digischool se sont penchés sur les pronostics pour la série STMG 2018. En histoire, un thème revient :

– De la décolonisation à la mise en place de nouveaux États depuis 1945

En géographie, en série STMG 2018 deux sujets font l’unanimité :

– Les transports et routes maritimes

– Les migrations (nationales ou internationales)

Bac de Philo – 18/06/2018

Sujets filière L

Sujet 1 : La culture nous rend-elle plus humain ?

Sujet 2 : Peut-on renoncer à la vérité ?

Sujet 3 : Commentaire de texte – Le Monde comme volonté et comme représentation, Arthur Schopenhauer (1818)

Sujets filière ES

Sujet 1 : Toute vérité est-elle définitive ?

Sujet 2 : Peut-on être insensible à l’art ?

Sujet 3 : Commentaire de texte – Les Formes élémentaires de la vie religieuse d’Emile Durkheim (1912)

Sujets filière S

Sujet 1 : Le désir est-il la marque de notre imperfection ?

Sujet 2 : Éprouver l’injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?

Sujet 3 : Explication de texte – Système de logique, MILL, 1843

Sujets filière techno

Sujet 1 : L’expérience peut-elle être trompeuse ?

Sujet 2 : Peut-on maîtriser le développement technique ?

Sujet 3 : Commentaire de texte – MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois (1748)

Un dispositif impressionnant

Cette année, un dispositif particulier a été mis en place en raison du nombre important de candidats.