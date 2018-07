Avignon 2018: un festival très LGBT+

Un “drag king”, une artiste transgenre, une pièce sur le meurtre d’un homosexuel: c’est une édition axée sur les identités LGBT+ que propose le 72e Festival d’Avignon (6-24 juillet), en plein débat sur le genre.

“Mesdames, messieurs et le reste du monde”

Qu’est ce que le féminin? le masculin? Le choix d’Avignon de se saisir de ce thème a déjà fait grincer les dents des autorités religieuses dans la Cité des papes, l’archevêque de la ville Mgr Jean-Pierre Cattenoz, ayant réclamé que le festival ne soit “plus centré sur l’homosexualité et le transgenre”.

“J’ai espoir que ça n’arrivera pas, mais je me prépare à être attaqué par la fachosphère et par des groupuscules religieux un peu extrêmes”, affirme à l’AFP l’artiste David Bobée qui présentera le “feuilleton” d’Avignon, axé sur la discrimination du genre.

Le feuilleton, présenté gratuitement sur 13 jours, donnera libre parole aux LGBTQ (homosexuels, bissexuels, transgenres ou queer) et incluera un épisode de “drag king”, une sorte de témoignage déconstruisant la masculinité.

“Les artistes sont là pour traduire l’air du temps, c’est un moment de réflexion collective”, assure M. Bobée.

Une pièce de Didier Ruiz, “Trans (Més Enllà)” traitera de la transidentité, tandis que l’Iranien Gurshad Shaheman donnera la voix aux exilés à cause de leur orientation sexuelle.

“Romances inciertos, un autre Orlando” de François Chaignaud et Nino Laisné, est un spectacle-concert autour de personnages androgynes, tandis que le metteur en scène suisse très en vue Milo Rau s’empare d’un fait divers, l’assassinat d’un homosexuel à Liège en 2012.

Et Phia Ménard, artiste née en 1971 dans un corps d’homme, présentera “Saison sèche” où sept femmes seront amenées à “détruire” une maison symbolisant le patriarcat.

De Sénèque à Molière

C’est au Français Thomas Jolly, 36 ans et considéré comme l’un des metteurs en scène les plus doués de sa génération que reviendra le privilège de donner sa version de “Thyeste” de Sénèque dans la Cour d’honneur.

Lieu de naissance du festival créé par Jean Vilar en 1947 et son espace le plus emblématique, la Cour a accueilli dans le passé les plus grands comme Ariane Mnouchkine ou Pina Bausch.

Du côté des pointures internationales, cette édition marquera le retour d’Oskaras Korsunovas, figure du théâtre lituanien, et qui présentera un classique français, le Tartuffe de Molière, dans la langue de son pays.

Le Belge Ivo Van Hove, sollicité par les théâtres du monde entier, évoque dans “Les choses qui passent” le thème d’un drame familial, deux ans après avoir fait sensation avec “Les Damnés” sur une famille à l’heure du triomphe des nazis en Allemagne.

La Française Chloé Dabert revisitera “Iphigénie” de Racine, tandis qu’un autre jeune metteur en scène français Julien Gosselin présentera “Mao II, Joueurs, Les noms”, qui se base sur trois romans de l’écrivain américain Don DeLillo sur la question du terrorisme. Habitué des formats au long cours, il donnera sa pièce sur… huit heures.

L’invité absent: Serebrennikov

Comme à Cannes, une chaise vide sera l’hommage d’Avignon au cinéaste et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, assigné à résidence à Moscou depuis août 2017.

David Bobée, qui a collaboré avec Serebrennikov, va lui consacrer un des épisodes de son feuilleton. “Cette chaise vide sera dédiée à tous les gens emprisonnés, torturés, à toutes les chaises vides de cette planète”, affirme-t-il à l’AFP.

La création arabe à l’honneur

Des artistes arabes feront entendre leur voix pour dénoncer patriarcat et discrimination.

“Mama” est une pièce de l’Egyptien Ahmed el Attar sur la manière dont les femmes dans son pays reproduisent le système patriarcal à travers l’éducation de leurs fils.

Le Libanais Ali Chahrour présentera “May He Rise And Smell The Fragrance”, une chorégraphie sur le comportement des hommes dans le rituel funéraire chiite.

En musique, le groupe BNT el Masarwa qui devait interpréter des chansons qui donnent la parole aux Egyptiennes a annulé sa venue “pour des raisons personnelles” d’une artiste et sera remplacée par une création d’une chanteuse algérienne, Souad Asla.

Et Abdullah Miniawy mélangera dans “Cri du Caire” le style soufi au rap.