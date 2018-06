Attentat à Liège : La femme de ménage prise en otage témoigne

Mardi 29 mai à Liège, en Belgique, Benjamin Herman, 36 ans, commet un attentat. En plus de l’assaillant, deux policières et le passager d’une voiture de 22 ans qui circulait dans le quartier ont été tués. Avant sa mort, l’assaillant avait brièvement pris en otage une employée d’un groupe scolaire. Si aucun enfant n’a été blessé, Darifa Imaankaf a raconté ce qu’elle a vécu à La Dernière Heure. Encore profondément choquée, la femme de ménage a tenté de dissuader le terroriste de s’attaquer aux enfants.

Lorsque je me suis retournée, tous mes collègues avaient disparu et je l’ai vu devant moi. Il était habillé en noir et tenait ses deux armes en l’air ! Il m’a regardée dans les yeux

raconte premièrement la femme de ménage.

Darifa explique ensuite avoir eu une discussion avec Benjamin Herman. Ce dernier lui aurait alors demandé si elle était musulmane.

La femme de ménage tente alors de dissuader le terroriste de s’attaquer aux enfants.

Lui dit-elle.

Il m’a regardée et a alors tiré en direction d’une des portes fermées donnant accès à l’école. Là, j’ai hurlé et pleuré.

En pleurs, le terroriste aurait demandé à l’otage de ne pas pleurer pour les écoliers, “mais bien pour tes frères syriens”. Le dialogue invraisemblable entre l’assaillant et l’employée touche à sa fin lorsque l’assaillant décide de quitter les lieux.

a-t-elle expliqué.

J’ai encore ouvert la porte et il a jeté sa carte d’identité. Et la dernière fois, il est sorti. Moi, je suis partie. Et puis il y a eu les fusils et ils l’on tué.