Attaque à l’arme à feu à Beaune présumée raciste selon les témoignages des victimes

Les habitants du quartier de Saint-Jacques à Beaune sont sous le choc. Tout d’abord, les victimes de l’attaque violente présumée raciste bien sûr. Mais aussi les autres, qui ne comprennent pas. Car avant les évènements de la nuit d’il y a deux jours, rien de tel n’avait jamais eu lieu ici.

Cette nuit-là, près d’un banc public, ils sont quinze jeunes Beaunais à bavarder tranquillement, tout en s’amusant. Minuit est largement passé. Alors qu’on approche 1h30, une voiture surgit et manque de les renverser. Très vite, les victimes ont conscience que l’acte du chauffard est intentionnel.

La voiture, j’ai vu à leurs regards qu’ils avaient une haine envers nous.

Dit un des garçons, interrogé par France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Il a échappé de justesse à la mort, seulement sauvé par la présence du banc public. Puis il détaille ce qui pour lui, écarte la thèse de l’erreur.

Le pire, c’était les propos. Comme quoi on était des bougnoules et qu’on n’avait rien à faire dans ce pays et qu’ils allaient revenir calibrés [avec une arme].