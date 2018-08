Athlétisme: Amdouni, le premier sur 10.000 m après des années de galères

Morhad Amdouni a décroché ses galons de général à 30 ans après des années de galères, médaillé d’or du 10.000 m mardi soir aux Championnats d’Europe de Berlin où sa carrière internationale avait vraiment débuté aux Mondiaux 2009.

Premier Français champion d’Europe du 10.000 m — même le glorieux Alain Mimoun ne l’avait pas fait –, le Français a revendiqué sa +corsitude+ mardi après sa victoire, un drapeau tricolore sur ses frêles épaules, la voix chevrotante, les yeux mouillés.

Catalogué grand espoir, dieu sait que le demi-fondeur n’a pas été épargné par les blessures. “Des problèmes de bassin avec des répercussions sur les ischios, la jambe gauche notamment. Jeune, c’était les tendons, même le tendon d’Achille. C’est toujours un peu compliqué avec Morhad. Cette fragilité récurrente exige de la +réathlétisation+ sans répit”, résume son entraîneur Philippe Dupont.

Souvenir amer

Cette fois, Amdouni n’a pas flanché, comme c’était arrivé en 2016 à Amsterdam, où il avait fini cinquième, la marée des adversaires l’ayant rattrapé tout près de l’arrivée.

“C’est triste quand je regarde cette vidéo-là. A 40 mètres de l’arrivée, je me vois champion d’Europe. Ici, c’est moi qui passe devant à la fin”, se souvient Amdouni.

A 20 ans, le jeune homme brillait dans les différentes disciplines du demi-fond et en cross. On le comparait aux gros potentiels des autres disciplines, le sprinter Christophe Lemaitre, le perchiste Renaud Lavillenie.

“Je l’attendais depuis longtemps ce titre. Je suis champion d’Europe, nous sommes champion du monde (de football, ndr), devant les Belges”, se laisse aller Amdouni, référence à la 2e place du Belge Bashir Abdi, né dan la corne de l’Afrique.

Ce succès sur le tard, forgé ces derniers mois avec un titre national de cross dans la boue et une 2e place sur 10.000 m en Coupe d’Europe, ouvre des horizons insoupçonnés. Le néo-médaillé d’or continental se projette déjà sur les champs de bataille mondiaux. “Sur 10.000 m et 5000 m, et le marathon aux Jeux de Paris en 2024”, annonce-t-il.

“Ca ouvre une étape pour moi. Avant d’être champion du monde, on est champion d’Europe”, se laisse aller Amdouni, dans le maelstrom de l’émotion et de la touffeur berlinoise.

En attendant, Amdouni se verrait bien doubler son capital médaille en fin de semaine sur 5000 m. Mais, face notamment aux frères norvégiens Ingebrigtsen et à son compatriote Mahiedine Mekhissi, ça pourrait être une autre histoire.