Asia Argento répond aux accusations d’agression sexuelle dont elle fait l’objet et les réfute

À la suite des accusations parues dans le New York Times, Asia Argento a dévoilé un communiqué dans lequel elle nie avoir eu toute relation sexuelle avec Jimmy Bennett. L’actrice reconnaît néanmoins lui avoir remis une somme d’argent à une période où il était en difficultés financières.

Le dimanche 19 août, le New York Times révélait que la veuve du chef Anthony Bourdain aurait versé 380 000 dollars à Jimmy Bennett. Le comédien accuse l’actrice et réalisatrice, particulièrement impliquée dans l’affaire Weinstein, de l’avoir agressé sexuellement dans une chambre d’hôtel en 2013. Au moment des faits, le jeune homme était âgé de 17 ans. Asia Argento avait dirigé Bennett en 2004 dans Le Livre de Jérémie. Ils entretenaient depuis un rapport “mère-fils”.

En novembre dernier, les avocats de l’acteur ont lancé une procédure judiciaire, en réclamant 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts à Asia Argento. Le New York Times a déclaré que les faits suivants étaient notamment reprochés à la star :

Dans un communiqué envoyé au journaliste Yashar Ali et confirmé par son agent à l’AFP, la comédienne de 42 ans a répondu à ces accusations. Elle a en effet déclaré :

Je nie et je rejette le contenu de l’article publié par le New York Times qui circule dans les médias internationaux. Je suis profondément choquée et frappée en lisant des informations absolument fausses. Je n’ai jamais eu de relation sexuelle avec Bennett.

Asia Argento assure qu’elle fait l’objet d’une “persécution”. Elle poursuit ensuite :

Je n’ai d’autre choix que celui de m’opposer à tous les mensonges et de me protéger de toutes les manières.

L’actrice ne nie cependant pas avoir remis une somme d’argent à Jimmy Bennett. Selon elle, le comédien se serait tourné vers elle à une époque où il connaissait des problèmes financiers. D’après Asia Argento, sa prétendue victime avait auparavant réclamé des millions de dollars à sa famille. Après avoir accepté de l’aider, elle avait demandé à Anthony Bourdain de lui remettre l’argent, pour éviter “une publicité négative”. D’après les avocats de Jimmy Bennett, l’acteur aujourd’hui âgé de 22 ans ne répondra pas avant les prochaines vingt-quatre heures.

I just received this statement from @AsiaArgento in response to the NYT story published late Sunday evening. pic.twitter.com/jAOo7TAULX

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 21, 2018