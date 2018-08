Asia Argento : Accusée par le jeune acteur Jimmy Bennett d’avoir abusé de lui sexuellement et acheté son silence

L’affaire met à mal l’image de l’actrice, qui fût l’une des premières victimes à dénoncer les viols commis par le producteur Harvey Weinstein, et par la suite, la figure de proue du mouvement #MeToo destiné à lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles.

Agressé par sa mère de cinéma

Selon les informations du New-York Times, Asia Argento aurait cherché à acheter le silence d’un jeune homme, mineur au moment des faits, dont elle aurait abusé sexuellement en 2013. D’après les documents obtenus par le quotidien new-yorkais au cours de son enquête, la victime est un jeune acteur et musicien du nom de Jimmy Bennett, qui fréquentait l’actrice alors âgée de 37 ans.

Ce dernier était âgé de 17 ans et deux mois, et donc mineur sexuellement pour l’État californien, lorsque le 9 mai 2013, Asia Argento l’a fait venir dans sa chambre d’hôtel du Ritz-Carlton de Marina Del Rey, en Californie. Celle qu’il considérait comme une mère aurait souhaité être seule avec lui, priant son accompagnant de les laisser. Elle lui aurait ensuite fait consommer de l’alcool, avant de l’embrasser et de le déshabiller pour lui faire une fellation.

Un selfie souvenir et une promesse de tournage

Selon plusieurs documents envoyés par une source anonyme au NY Times, la comédienne et le jeune homme ont ensuite eu des rapports sexuels, tandis qu’il était couché sur le lit où elle l’avait poussé. L’actrice romaine lui aurait ensuite demandé de prendre plusieurs photos d’eux dans le lit, dont un cliché qu’elle a publié le lendemain sur Instagram avec la légende : « Le plus beau jour de ma vie », assurant que le comédien, qu’elle a connu lorsqu’il avait 7 ans, aurait un rôle dans son prochain film.

Un traumatisme aux lourdes conséquences

Un expérience que Jimmy Bennett qualifie de « traumatisante » et qui l’aurait laissé, une fois rentré chez lui, « extrêmement confus, mortifié et dégoûté ». Heurté par les faits qui se sont déroulés dans la chambre d’hôtel, l’adolescent a donc demandé à Asia Argento, via une déclaration de poursuite en justice, qu’elle lui verse 3,5 millions de dollars en guise de dommages et intérêts pour lui avoir « infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle. », comme l’affirme son avocat, Me Gordon K. Sattro. Cette déclaration fait référence à la chute du salaire du plaignant, passé de 2,7 millions de dollars avant l’affaire à 60 000 dollars par an, suite au traumatisme.

Un arrangement entre les deux partis

Accusée d’avoir porté atteinte à la santé mentale du jeune musicien de rock, l’actrice qui en 2004 avait incarné sa mère à l’écran dans son propre long-métrage, Le livre de Jérémie, lui aurait fait verser la somme de 380 000 dollars. Un paiement qualifié d’« aide pour Mr Bennett » dans une lettre écrite par Ms Goldberg, l’avocate de la veuve du chef Anthony Bourdain, décrivant les termes de l’arrangement, lesquels empêcheraient Jimmy Bennett de poursuivre en justice la cinéaste et de publier les deux photos d’elle en sa possession.

Des souvenirs réveillés par l’affaire Weinstein

Désormais âgé de 22 ans, celui qui se dit victime des actes d’Asia Argento n’a pas souhaité donner d’interview, et se « concentre sur sa musique », selon Me Sattro, qui explique en revanche, que pour le jeune Bennett :

Les souvenirs de ce jour sont remontés à la surface récemment lorsque Mme Argento s’est présentée comme l’une des nombreuses victimes d’Harvey Weinstein.

A écrit Maître Sattro dans la déclaration de poursuite en justice, révélant que son client n’a pas supporté de voir celle qui fût sa mère de cinéma parler au nom des victimes de viols.

Contactée à plusieurs reprises par le New-York Times, Asia Argento n’a pas encore réagi.