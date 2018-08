Asia Argento, accusatrice de Weinstein, a payé un homme qui l’accusait d’agression sexuelle

L’actrice italienne Asia Argento, figure de proue du mouvement #MeToo après avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol, a versé de l’argent à un homme qui affirmait qu’elle l’avait agressé sexuellement à l’âge de 17 ans, a rapporté dimanche le New York Times.

Un montant de 380.000 dollars a été versé à Jimmy Bennett, un acteur et musicien de rock américain, qui assure que Mme Argento l’a agressé sexuellement dans une chambre d’hôtel en Californie en 2013, selon le New York Times, qui cite des documents envoyés au journal par une source non identifiée.

Les avocats de Bennett ont décrit la rencontre à l’hôtel comme une “agression sexuelle” qui a traumatisé le jeune acteur, menaçant sa santé mentale.

Sa déclaration d’intention de poursuite en justice contre Mme Argento portait sur une demande de 3,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour lui avoir “infligé de manière intentionnelle une détresse émotionnelle et des pertes de salaire suite à une agression sexuelle”, selon le journal.

A l’époque des faits, il avait 17 ans et deux mois alors qu’elle était âgée de 37 ans. L’âge légal du consentement à une relation sexuelle en Californie est de 18 ans.

Le journal a déclaré avoir essayé sans succès à plusieurs reprises d’obtenir un commentaire sur le sujet de la part d’Asia Argento ou de ses représentants.

Les conditions de l’accord, incluant un calendrier de paiement, ont été finalisées en avril de cette année, selon les documents vus par le journal.

Selon ces documents, l’avocate de Mme Argento, Carrie Goldberg, a décrit l’argent comme “aidant M. Bennett”.

L’actrice italienne est l’une des premières à avoir accusé publiquement le magnat américain Harvey Weinstein de l’avoir violée. Elle est devenue une voix importante du mouvement #MeToo après avoir raconté avoir été violée par le producteur dans sa chambre d’hôtel pendant le festival de Cannes en 1997, alors qu’elle avait 21 ans.

Lors de la soirée de clôture du festival de Cannes 2018, elle avait lancé au public: “les choses ont changé. On ne va plus vous permettre de vous en tirer sans être inquiété”.