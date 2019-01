Alerte Neige sur 24 départements : la vigilance est de rigueur

Météo France avertit cet « épisode nuageux est suffisamment notable pour rendre les conditions de circulations difficiles ». Entre 2 à 5 cm aujourd’hui sont annoncées selon les régions.

24 départements sont concernés par la vigilance orange

Dans les Hauts-de-France, où les cinq départements sont concernés par la vigilance orange, les transports scolaires et interurbains seront suspendus mardi dans l’Aisne, le Pas-de-Calais et une partie du Nord, a annoncé le Conseil régional. Météo France précise

La perturbation neigeuse aborde les départements placés en vigilance orange dès la fin de nuit par l’Ouest. Elle progressera ensuite vers l’Est, donnant toujours des chutes de neige jusqu’en plaine

précise Météo France.

Les chutes de neige se sont intensifiées ce matin sur les régions en vigilance orange, notamment sur l'Ile-de-France, où l'on mesure à 11h jusqu'à 4cm à Toussus-le-Noble.

En tout ce ne sont pas moins de 24 départements qui ont été placés en vigilance orange et au verglas dans le Nord, le Centre et Île de France. Il s’agit des départements suivants : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Nièvre (58), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d’Oise (95).

Le ministère de la Transition écologique a invité à limiter les déplacements.

En prévision des épisodes neigeux annoncés par Météo France, adoptez l'application Bison Futé «Routes en hiver» qui indique l'état des routes et les risques de blocages en temps réel.

👉 https://t.co/KYaZ17OsQT

📱 Bison Futé pic.twitter.com/NqF5ScO8hV — Ministère Écologie 🌍 (@Min_Ecologie) January 21, 2019