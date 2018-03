Al-Qaïda appelle à se battre contre la France dans le Sahel

Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaïda, a incité les musulmans du Maghreb à prendre les armes contre la présence française dans le Sahel à travers une vidéo publiée ce mardi 6 mars 2018.

La vidéo envoyée aux autorités françaises montre Ayman al-Zawahiri proférer cette menace très sérieuse contre les soldats français. Toutefois, on ne sait pas quand a été enregistrée cette séquence, qui ne mentionne à aucun moment les récents attentats de Ouagadougou, revendiqués par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda.

Cette double attaque a violemment frappé l’ambassade de France ainsi l’état-major général des armées burkinabè à Ouagadougou, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Il semble donc que le réseau terroriste ait déjà mis ses menaces en application.

Dans cette vidéo très agressive, Ayman al-Zawahiri met en garde les Occidentaux :

Ceux qui ont combattu, tué et pourchassé vos pères sont de retour pour tuer vos frères musulmans (…) et vous rappeler que vous restez sous leur occupation et leur oppression.