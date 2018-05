Affaire Maëlys : la dépouille de la petite fille bientôt remise à ses parents

L’autopsie du corps de Maëlys, dont les résultats n’ont a l’heure actuelle pas été divulgués, s’est terminée récemment. La famille peut désormais organiser les obsèques de la petite fille, après la délivrance d’un permis d’inhumer par la justice.

Le corps de la petite fille a été retrouvée le 14 février dans le massif de la Chartreuse, après les aveux de Nordahl Lelandais. Celui-ci a conduit le soir même les enquêteurs sur le lieu ou la dépouille de la petite avait été laissé. Sur place les enquêteurs avaient constaté que la mâchoire de l’enfant avait été fracturée. Ce dernier a avoué avoir tué Maëlys, mais assure que le geste était “involontaire”: il lui aurait donné une claque alors qu’elle pleurait dans sa voiture, ce qui aurait entraîné sa mort.

Pour Me Marie Grimaud, avocate de l’association Innocence en danger, partie civile dans cette affaire, cette étape aussi dure soit-elle est nécessaire dans l’étape de deuil et de re-construction pour la famille de Maëlys. Elle a ainsi expliqué au micro de BFMTV

Ce qu’il y a de plus dur pour les familles, c’est de ne pas avoir connaissance des causes de la mort, ce que réellement a vécu son enfant.

Et d’ajouter

Ne pas savoir, c’est ouvrir une espèce de fantasme assez difficile à vivre. (…) Réduire cet imaginaire, en ayant des causes beaucoup plus certaines sur ce qu’a pu vivre leur enfant, va leur permettre d’avancer avec une histoire et donc se concentrer sur cette histoire