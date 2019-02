Affaire Denis Baupin : Le procès pour diffamation a débuté

Denis Baupin était attendu au tribunal lundi 4 février… mais cette fois-ci, pas sur le banc des prévenus. En 2016, l’ancien député écologiste avait l’objet de plusieurs accusations d’agression sexuelle et de harcèlement. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque… mais qui avait été classée sans suite par le parquet de Paris l’année suivante.

En effet, le procureur avait alors estimé que si :

Les faits dénoncés, aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement (…), ils sont cependant prescrits”.

Denis Baupin veut laver son honneur

L’affaire classée, Denis Baupin a décidé de contre-attaquer. L’ancien député a ainsi porté plainte pour diffamation. Dans sa ligne de mire, France inter et Mediapart. Ces deux médias ont révélé l’affaire au grand jour, une affaire que l’homme politique estime être un “lynchage médiatique“. Il a donc porté plainte contre eux. Mais il ne s’est pas arrêté là. Non, il a également décidé de poursuivre en justice six de ses accusatrices. Un retournement de situation douloureux pour ces femmes, qui elles, n’ont pas eu le droit à un procès.

Ainsi, Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d’EELV, se retrouve aujourd’hui sur le banc avec les cinq autres prévenues. Elle avait à l’époque accusé Denis Baupin de harcèlement sexuel. En septembre 2017, elle avait porté plainte pour “dénonciation calomnieuse“, suite aux propos de l’ancien député écologiste. Ce dernier n’avait pas hésité à la traiter de “menteuse“. Un terme qui était pour elle “un déshonneur, une double peine”.

Sur Twitter, elle a fait savoir qu’elle ne lâcherait rien.

Merci pour tous vos messages de soutien On est là On ne lache rien Promis. Pour toutes celles qui suivront, qui continueront à lever le tabou et à parler #Metoo cc @debostelen @annielahmer @TeamIsaAttard et bien sûr les deux exceptionnels journalistes @LenaBred @cyrilgraziani — Rousseau Sandrine (@sandrousseau) February 3, 2019

Denis Baupin a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. L’ancien député avait alors évoqué des “jeux de séduction” entre “adultes“. Il a ainsi expliqué vouloir laver son “honneur”grâce à ce procès.

Alors que le procès se tiendra jusqu’à ce vendredi 8 février, nos confrères du Monde rapportent que Denis Baupin ne se rendra pas au tribunal. Son avocat, Me Emmanuel Pierrat, a expliqué :