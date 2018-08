A Detroit, l’église du père d’Aretha Franklin célèbre la “Reine de la Soul”

Les fidèles de l’église baptiste New Bethel de Detroit où officiait le père d’Aretha Franklin lui ont rendu un vibrant hommage dimanche, la voix puissante de la diva de la Soul résonnant dans ses murs pour célébrer son héritage.

Jesse Jackson, l’une des figures du combat pour les droits civiques, a été acclamé après avoir prononcé l’éloge funèbre de sa vieille amie, la “Reine de la Soul”.

Cette église du courant protestant baptiste, située dans un quartier calme de Detroit, dans le Michigan, au nord des Etats-Unis, est devenue un lieu de mémoire pour cette immense artiste disparue jeudi à 76 ans des suites d’un cancer du pancréas.

“C’est un jour de joie et de tristesse”, a déclaré le pasteur Robert Smith lors de cet office plein d’énergie, alors qu’une jeune fille vêtue d’une jupe rouge dansait au son “Dieu adoré, prend ma main”, le gospel qu’Aretha Franklin avait interprété lors des obsèques de Martin Luther King.

“Nous sommes tristes car Aretha s’en est allée”, a-t-il ajouté. Mais “nous sommes heureux qu’elle se soit libérée des chaînes du temps”.

La chanteuse avait enregistré l’album “One Lord, One Faith, One Baptism” dans les murs de cette église et elle y distribuait aussi des repas aux fidèles et aux sans-abri à Noël et à Thanksgiving.

Ralph Godbee, ancien chef de la police de Detroit devenu pasteur, a entraîné l’assemblée dans un round d’applaudissements pour la légende de la soul.

Il a confié une anecdote qui en dit long sur la personnalité de la chanteuse américaine: un jour, Aretha Franklin lui a téléphoné pour se plaindre du mauvais traitement réservé à un de ses proches par la police, estimant que personne –peu importe son nom de famille– ne devrait être traité ainsi.

“Ca fait quelque chose quand la reine téléphone”, a-t-il raconté. “Je n’avais jamais été aussi heureux dans ma vie pour avoir été maudit par quelqu’un”.

A l’extérieur de l’imposante église forgée de briques claires, des ballons, des bouquets de fleurs, des ours en peluche et des mots écrits à la main ornent la façade pour rendre hommage à la chanteuse légendaire.

“Aretha sera toujours ma reine. Rien si ce n’est respect!!”, peut-on lire sur une pancarte décorée de photos de la “Reine de la Soul”, tandis qu’un autre poster remercie Aretha Franklin “d’avoir rendu cette ville, ce pays et ce monde meilleurs”.