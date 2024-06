L'activité solaire est-elle à l'origine du réchauffement climatique ? Cette étude y répond

Le soleil joue un rôle important dans la régulation du climat terrestre. Cependant, une question revient sans-cesse : la forte activité solaire observée ces derniers mois a-t-elle un impact sur l'intensité du réchauffement climatique que nous subissons depuis plusieurs décennies ?

Au fil des siècles, les scientifiques ont découvert que l'activité de notre Soleil, comme celle de nombreuses autres étoiles, n'est pas constante dans le temps. Elle varie principalement selon un cycle d'environ 11 ans, une observation établie depuis le milieu du XIXe siècle. Les chercheurs ont également accumulé des preuves suggérant que ce cycle est relativement stable depuis au moins plusieurs centaines de millions d'années.

Le cycle solaire actuel, désigné par les astronomes comme le cycle 25, a commencé au point le plus bas de l'activité solaire en 2019, lit-on dans un article publié le 24 juin 2024 par Futura. Nous devons donc nous attendre à ce qu'il atteigne son maximum prochainement. Cela explique en partie l'augmentation de la fréquence des aurores boréales dans notre ciel. Mais, est-ce que cela a un impact sur la météo ?

Ce cycle se manifeste par une augmentation puis une diminution du nombre de taches solaires au fil des mois. Le Soleil traverse des périodes de haute et de basse activité, avec des cycles plus ou moins intenses. Cependant, les scientifiques assurent que les variations climatiques qui en découlent sont trop minimes pour être perceptibles à notre échelle. Entre la fin des années 1950 et aujourd'hui, aucune tendance significative d'augmentation globale de l'activité solaire n'a été observée.

Quel est l’impact de l’activité solaire sur les températures terrestres ?

Dans une étude citée par Futura, le GIEC, le Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, note que depuis 1750, le réchauffement causé par les gaz à effet de serre issus de la combustion de ressources fossiles par l'Homme est plus de 270 fois supérieur au léger réchauffement supplémentaire attribué au Soleil. Ainsi, l'activité solaire ne peut en aucun cas être tenue responsable du réchauffement climatique que nous connaissons aujourd’hui, selon les auteurs de l’étude.

L’activité solaire ne semble même pas en mesure à elle seule de réellement ralentir ce réchauffement. La décennie 2010-2019 a en effet été la plus chaude jamais enregistrée. Une décennie qui a coïncidé avec le cycle solaire le plus faible de tout un siècle. L'activité solaire semble encore moins responsable des âges glaciaires que notre planète a connus par le passé, souligne l’étude.

Selon les scientifiques, l’activité solaire est très peu impactante comparée à d'autres phénomènes naturels qui influencent la météo. Des événements tels que les éruptions volcaniques ou El Niño peuvent faire monter ou descendre les températures de 0,4 °C. Une caractéristique commune à ces effets est qu'ils ne s'accumulent pas dans le temps, contrairement au réchauffement climatique d'origine anthropique, que les scientifiques observent comme étant cumulatif.