Un accident tragique survenu le 24 mai 2010 sur la D928 dans la commune de Bourret a suscité une confusion médiatique majeure. Cet événement dramatique impliquant la famille Zanchetta a été erronément associé à Jean-Claude Bourret, le célèbre journaliste de TF1 spécialisé dans les phénomènes OVNI. Cette confusion provient vraisemblablement du nom de la commune où s’est déroulée la tragédie et de certaines informations erronées circulant sur internet. L’objectif de cette enquête journalistique vise à clarifier les faits réels de ce drame familial qui a bouleversé la communauté locale.

Les circonstances tragiques de l’accident de mai 2010

Le déroulement de l’accident sur la D928

Le 24 mai 2010, vers 14h30, un accident mortel s’est produit sur la route départementale 928 dans le sens Beaumont-Montech. Le véhicule conduit par Isabelle Zanchetta, âgée de 40 ans, a quitté la chaussée dans des circonstances particulièrement dramatiques. Selon un témoin qui suivait le véhicule, la vitesse n’était pas à l’origine de cette sortie de route. Les enquêteurs de la COB de la gendarmerie de Montech ont établi que le véhicule avait mordu sur le bas-côté dans une ligne droite avant de percuter violemment un premier platane situé sur sa droite. L’impact a provoqué la perte d’une partie avant du véhicule, qui a rebondi quelques mètres plus loin sur un deuxième platane. Cette double collision a propulsé l’automobile dans un champ en contrebas où elle a effectué un tonneau complet.

Les victimes et le contexte du déplacement

Isabelle Zanchetta et ses deux enfants, Corentin âgé de 15 ans et Julie âgée de 20 ans, tous domiciliés au lieu-dit « Pech de la Salvetat » à Montpezat-de-Quercy, revenaient d’Auch. Le jeune Corentin avait participé à un match de foot-fauteuil dans la préfecture du Gers. Ce déplacement familial s’est transformé en tragédie absolue lorsque Isabelle et Corentin ont trouvé la mort sur le coup. Julie, gravement blessée, a été immédiatement évacuée vers le centre hospitalier de Montauban par les équipes de secours mobilisées.

L’impact sur la communauté locale et les secours mobilisés

La mobilisation des équipes de secours

L’ampleur de l’accident a nécessité une mobilisation exceptionnelle des secours. Les sapeurs-pompiers de plusieurs communes se sont déployés sur les lieux :

Verdun-sur-Garonne et Montech pour l’intervention d’urgence

Castelsarrasin et Beaumont-de-Lomagne en renfort

Le SAMU du centre hospitalier de Montauban pour les soins médicaux

Les gendarmes de l’EDSR de Montauban pour l’enquête

Le commandant de la compagnie de gendarmerie Jean-Paul Barreigts s’est personnellement rendu sur place, accompagné du maire de Bourret Frédéric Ius et de son premier adjoint Yves Couderc. Cette présence institutionnelle témoigne de la gravité de l’événement.

La consternation dans la communauté quercynoise

L’annonce de cette tragédie familiale a provoqué une consternation immédiate à Montpezat-de-Quercy. La famille Zanchetta était bien connue localement, notamment par les liens de Jean-François Zanchetta, époux d’Isabelle et conseiller municipal. Pierre Bogino, père d’Isabelle et coordinateur départemental du Téléthon, jouissait d’une reconnaissance dans tout le département pour son engagement associatif. La circulation a été perturbée pendant plusieurs heures avec un système d’alternance mis en place par les gendarmes.

La confusion médiatique avec Jean-Claude Bourret

L’origine de la confusion

La confusion entre cet accident et Jean-Claude Bourret résulte probablement du nom de la commune où s’est déroulé le drame. Certains sites internet ont établi des liens erronés entre cette tragédie et le journaliste de télévision, créant une désinformation persistante. Aucun lien familial n’existe entre les victimes Zanchetta et le célèbre animateur spécialisé dans les phénomènes inexpliqués.

La réalité sur Jean-Claude Bourret

Jean-Claude Bourret, âgé aujourd’hui de 82 à 85 ans selon les sources, mène une vie familiale stable aux côtés de son épouse Monica depuis 57 ans. Le couple a une fille unique prénommée Caroline. Le journaliste continue ses activités liées aux OVNI tout en bénéficiant d’une retraite confortable estimée entre 3000 et 4000 euros mensuels. Contrairement aux informations erronées, aucun drame de cette ampleur n’a touché personnellement sa famille.