95 % des sites olympiques jugés pollués ! Cette association tire la sonnette d'alarme

Alors que les Jeux Olympiques Paris 2024 débutent vendredi 26 juillet, une association de la protection de l’environnement affirme que 95 % des sites réservés en Île-de-France pour cet événement sportif planétaire sont pollués.

Selon une étude de l'association Respire, 95 % des sites sportifs franciliens réservés pour les JO de Paris 2024 dépassent les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé en termes de qualité de l'air. La « très grande majorité » des terrains de sport en plein air parisiens et de banlieue « dépassent les recommandations » de l'OMS sur la pollution de l'air, a alerté l'association dans un rapport publié récemment et réalisé à partir de données de l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France Airparif.

D'après ce rapport, les taux de dioxyde d'azote et de particules sur les sites olympiques situés à proximité du boulevard périphérique sont trois à quatre fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. Cette pollution entraîne évidemment des risques pour la santé des sportifs, mais aussi des participants aux JO alerte l’ONG qui veut profiter de cet événement mondial pour sensibiliser, car c'est aussi durant l'été et les fortes chaleurs que la pollution est la plus élevée.

JO Paris 2024 : « La quasi-totalité des terrains de sport pollués »

L'étude montre que « malgré une amélioration de la qualité de l'air ces 10 dernières années » à Paris, « la quasi-totalité des terrains de sport étudiés dans la métropole sont toujours trop pollués ». Le terrain de sport en plein air situé porte d'Asnières entre Paris et Levallois-Perret, par exemple, est le plus pollué en 2023. Le périphérique y est à seulement une dizaine de mètres de la piste d'athlétisme et des terrains de football.

« Dans le top 10 des sites les plus pollués », qui ont concentré des taux de dioxyde d'azote « 3 à 4 fois supérieurs à la recommandation de l’OMS » en 2023, « on constate que ce ne sont quasiment exclusivement que des infrastructures à proximité du périphérique », détaille le rapport se basant sur une carte répertoriant 112 établissements sportifs franciliens.

« Devant ce constat inquiétant, nous invitons les pouvoirs publics à agir dès maintenant pour protéger notre santé » soulignent les auteurs du rapport. Aussi, Respire a formulé 16 recommandations à l’attention des sportifs, des professionnels, des collectivités locales, de l’État et enfin de l’Europe pour améliorer la qualité de l’air aux abords des équipements sportifs et permettre à tout un chacun de pratiquer une activité physique dans un cadre sain et sécurisé.