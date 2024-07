25 tonnes de déchets : voici à combien s'élève la pollution des vacanciers sur l'autoroute

Protéger notre environnement, c'est un voyage collectif où chaque geste compte. Une halte devant l'indignation des agents routiers face à la saleté des bords de route et les initiatives de sensibilisation préconisées pour protéger notre environnement.

Les bords de route se transforment parfois en véritable dépotoir, avec des tonnes de déchets ramassées quotidiennement par les agents routiers. Une nouvelle campagne de sensibilisation vient d'être lancée pour lutter contre cette pollution, rappelant les conséquences graves que cela peut avoir sur l'environnement. Les incendies de forêt, les risques d'accidents et les amendes encourues sont autant de raisons pour lesquelles il est crucial de ne pas jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture.

1 français sur 4 concerné par les déchets routiers

Chaque semaine, les agents routiers se retrouvent confrontés à un énorme problème de propreté sur les bords de route. Selon les chiffres de Vinci Autoroutes, ce sont 25 tonnes de déchets qui sont ramassées quotidiennement sur l'ensemble du réseau autoroutier français. Un chiffre alarmant qui souligne l'importance de sensibiliser les automobilistes à la nécessité de préserver l'environnement.

Sur la route des vacances, une réalité choquante se dévoile, 1 Français sur 4 avoue jeter ses ordures par la fenêtre. Cette pratique irresponsable suscite l'indignation de nombreux voyageurs, à l'image de cette personne rencontrée sur une aire de repos : « Ça me choque qu'on puisse jeter des déchets par terre ». Il est urgent de sensibiliser les citoyens à adopter des comportements respectueux de l'environnement et de prendre conscience de l'impact de leurs actions sur la propreté de nos routes.

Ne mégotez pas sur la sécurité routière et l'environnement

Une nouvelle campagne de sensibilisation vient d'être lancée sur les aires d'autoroutes et les réseaux sociaux pour inciter les vacanciers à ne pas jeter leurs mégots par la fenêtre de leur voiture. Cette initiative vise à rappeler les conséquences graves de ces mauvaises habitudes sur l'environnement et la sécurité routière.

En effet, selon Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes, « le jet de mégots peut entraîner la pollution des sols et des eaux, mettre en danger la biodiversité, causer des risques d'accidents pour les usagers de la route et le personnel en charge du ramassage des déchets ». De plus, « le risque d'incendie est très élevé en cette période estivale, avec neuf feux de forêt sur dix d'origine humaine », selon l'Office national des forêts (ONF).

Il est également important de rappeler que jeter un déchet sur la voie publique est passible d'une amende de 135 euros. Il est donc primordial de sensibiliser les automobilistes à adopter des comportements responsables pour protéger notre environnement et assurer la sécurité de tous.